El Concello de San Xoan de Río, en la comarca de Trives, es el concello más envejecido de toda Galicia y es también uno de los concellos que ha acogido refugiados ucranianos, en concreto a cinco familias que llegaron a la localidad con nueve niños pequeños, ellos han sido el aliciente para dar un paso adelante que el municipio llevaba tiempo queriendo, crear una escuela deportiva propia.

El regidor municipal, Xosé Miguel Pérez Blecua, habla de que en el deporte no hay fronteras, por ello, junto con el vecino concello de Castro Caldelas, en el día de ayer organizaron unas jornadas de integración para los refugiados a través del deporte, a media tarde se citaban en el Polideportivo de Castro Caldelas para jugar unos pequeños partidos de fútbol; sin embargo el clima no acompañó ni ayer ni durante toda la semana, dos de los menores se acatarraron y las madres, para evitar que la cosa fuera a más, decidieron no llevar a los niños.

“Fue una pena porque teníamos un gran recibimiento, habíamos organizado unas jornadas para integrarlos a las que asistían el actual coordinador deportivo de las escuelas del Deportivo de A Coruña, directivos de este club y como es lógico los niños de esta comarca y de la de Tierras de Caldelas”, explica el alcalde quien no canceló las jornadas porque, además, tenían una doble función, “queríamos que fuese el caldo de cultivo para recuperar las escuelas deportivas”.

Así que aprovechando la visita entre otros de Eduardo Blanco Pereira, el director de la Asociación Galega de Xestión Deportiva, siguieron adelante para demostrar que “no todo tiene que realizarse en las grandes ciudades”. Lograron juntar treinta niños, muchos de los cuales entre semana se desplazan hasta Monforte de Lemos para hacer lo que hicieron ayer, jugar al fútbol entre amigos.

“Es un desplazamiento que podemos evitar si nos juntamos los concellos de Trives y los de Tierras de Caldelas, si remamos por un objetivo común, como es la idea, la de tener una escuela deportiva en esta zona, porque si nosotros aportamos quince niños, Trives cincuenta, Castro Caldelas treinta, Chandrexa diez...dan las cuentas y nos beneficiamos todos”, asegura Pérez Blecua que avanza que “hemos presentado ya la idea de lo que queremos, tenemos que ir todos a una pero es necesario tener actividades aquí y Eduardo no lo vio imposible”.