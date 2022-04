La Escuela de Fútbol Femenina Rosalía quiere volver a puntuar de tres en Liga, para ello las pontinas recibirán mañana al Porriño Industrial tras tener la pasada semana jornada de descanso.

Las azules, que ganaron por goleada ante Gondomar en el último partido de Liga, quieren volver a celebrar la victoria con su afición y ganar el 14º encuentro de la temporada. Con la clasificación a los play-off asegurada, y a pesar de no depender de ellas mismas, las de Tobaruela siguen luchando por alcanzar el segundo puesto de la clasificación y seguir sellando una muy buena temporada.

Reciben en el Municipal de Oira a las 12.00 horas a un conjunto que fuera de su feudo solamente ha puntuado en una de sus salidas. En el partido de ida las pontinas se impusieron por cero a diez gracias a los goles de Ana (3),, Noui (2), Noa, Patricia y Fara (4), quien no estará para el partido a al estar disputando con la selección gallega el Campeonato de España Sub17.

“Alégrome moito por ela e alégrome pola EFF Rosalía, porque é importante empezar a recoller as horas de traballo investidas polos diferentes corpos técnicos do club na formación, pero eu diante dun caso así sempre digo o mesmo; nós non somos unha ou varias xogadoras, somos a suma de todas e cada unha desde as que saltan ao céspede na formación inicial ata as que participan nos adestramentos e non van convocadas. Todas suman, e intentaremos que as que se están incorporando sumen experiencia a par que traer tres puntos”, dice Tobaruela.