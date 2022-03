El Ourense CF se desplazó hasta el Municipal de O Viso para sumar tres puntos a su casillero para encabezar la clasificación que otorga un codiciado premio, el ascenso directo a la Segunda Federación.

Los pontinos viajaron a tierras coruñesas a sabiendas de que no podían permitirse un tropiezo como el sucedido el pasado miércoles ante el colista, el Sofán, si no querían dilapidar oportunidades. Y no lo hicieron, aunque si les costó arrancar.

El ‘queixo mecánico’ plantó una férrea defensa y los intentos ourensanos no consiguieron traspasarla en la primera mitad en la que, además, Kanteh salió lesionado. Más motivos para redimirse en la segunda parte, como así fue, Gabri Palmás roba el esférico, abre a Rubén Sánchez y este centra a Amín quien hace el tanto que da la victoria a los de Rubén Domínguez y mantiene el sueño.