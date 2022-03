El Club Deportivo Arenteiro se desplaza esta tarde hasta tierras castellanas para medirse en La Balastera al Palencia Cristo Atlético a partir de las 17.00 horas.

La cita está marcada en rojo por ambos conjuntos y el motivo es la clasificación tan ajustada, un solo tropiezo puede poner en el descenso y un acierto en la zona noble y conscientes de ello son locales y visitantes que han pasado por ambos momentos a lo largo de la temporada. Ahora se presentan en el campo con un reciente triunfo a sus espaldas y con esa zona noble a tan solo un partido.

En el caso de los anfitriones son 36 los puntos que cosechan ocupando la séptima posición de la tabla, a tan solo dos del Compostela que marca esa zona noble, pero también a tan solo cinco de la zona de descenso. El míster local, Rubén Gala, opina que “estamos teniendo la mala fortuna de que cogemos a prácticamente todos los rivales en su mejor momento, es el caso del Arenteiro, es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta junto con el Coruxo, de las últimas siete jornadas fuera de casa solo han perdido un partido y eso es tremendamente difícil en esta categoría. Es un rival duro, trabajado, muy bien posicionado, con pegada arriba, que se reforzó muy bien este invierno así que nos va a poner las cosas difíciles”.

Opinión castellana y propósito gallego, los de Espiñedo ocupan la novena posición de la clasificación con 35 puntos, a tres de esa zona noble, a cuatro de verse con el descenso, una situación de la que lograron salir tras las últimas grandes jornadas en las que fueron capaces de enlazar triunfos ante equipos tales como Móstoles o Bergantiños, una racha que no pueden romper en La Balastera si no quieren perder el ritmo, y no quieren.

Como recuerdo de la primera vuelta, los de Palencia se llevaron el envite por un 1-2.