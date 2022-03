En lo deportivo el Club Ourense Baloncesto ya prepara su próximo envite, este sábado a las 19.00 horas ante el Ponferrada en el Pazo dos Deportes, y lo hace bajo las órdenes de Iria Uxía Romarís, quien había llegado como entrenadora ayudante y quien coge el timón a la espera de que, en lo administrativo, se lleguen a acuerdos.

La jornada del lunes fue de aguas bravas para el club en ese sentido. A media tarde anunciaban un acuerdo de desvinculación con el que era técnico local hasta la fecha, Armando Gómez, tras la derrota en Zornotza, y anunciaban además, haber emprendido la búsqueda de su sustituto.

Los caminos apuntaban al ourensano, Diego Ocampo, con experiencia en la Liga ACB, a la que aspira un COB con más miras que la LEB Oro, y sin embargo el acuerdo quedó en intención, el COB sigue a la búsqueda y está en conversaciones con cinco hombres.

Así lo trasladaba ayer el gestor y máximo accionista del club, Pedro Fernández, director del Grupo Hereda, “en 48 o 72 horas tendremos el nombre” dijo Fernández en una comparecencia en la que quiso dar su versión de las situaciones internas del club, todo ello tras haber compartido el lunes un comunicado en el que hablaba de “guerra abierta, inútil e ilógica” y solicitaba una asamblea de accionistas urgente por el reparto de acciones del club.

Y continuó hablando de guerra, según su versión, Diego Ocampo declinó hacerse cargo del equipo porque “me dijo que a esta guerra interna no venía, que a una situación tan difícil no se acercaba y ha sido una pena porque llevábamos más de 48 horas peleándolo, valorando una llegada que hubiera sido muy costosa pero muy buena, a mi me convencía, era perfecto, pero seguimos buscando y hoy o mañana diremos quien viene para lograr el ascenso que vamos a tener porque tenemos plantilla para eso”, zanjó Fernández.