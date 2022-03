Dos horas duró un partido desmoralizante para los ourensanos en el que la primera parte dejó cinco goles.

El Sala Ourense golpeó primero, Gus ex jugador del Coruxo no tuvo piedad de sus ex compañeros y adelantó a los ourensanos en el minuto 3. Pero en un rebote tras un saque de esquina y en una transición, Cristian con un doblete le daba la vuelta al partido. Nuevamente Gus al filo del descanso devolvía las tablas, pero Berto en una falta hacía el 3-2 con el que se cerraba la primera parte.

En la segunda Álex Alonso tuvo el empate, pero no fue el momento, como tampoco lo fue una falta cuando Fernández vio la segunda amarilla y los ourensanos afrontaron una opción de empate muy favorable con superioridad.

Tiempo muerto de Kike García para remontar pero Iago en una transición y luego Kike ponían un 5-2 que dejaban a falta de 12 minutos el partido prácticamente sentenciado, con los de García mermados de rotaciones.

Kike puso dos más y lo intentaron los ourensanos desde el juego de cinco pero la gasolina ya estaba agotada, Álex maquilló pero de ahí no pasó, 7-3.