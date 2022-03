Al Atlético Arnoia le sigue faltando un ingrediente: la suerte. Los blancos pelean cada choque con intensidad pero no encuentran la receta, un único partido perdido en las últimas siete jornadas, y sin embargo son cinco los empates, incluido el de ayer ante Viveiro, su condena a la zona baja de la tabla.

Salieron enchufados y con ganas pero el clima complicó el terreno de juego de A Queixeira y con ello el ataque, por lo que escasearon las ocasiones claras para ambos campos. Con todo, la jornada parecía inclinarse a favor de los locales cuando Rucho de cabeza fue capaz de poner el 1-0 antes del descanso.

Pero la situación no fue la idónea en la segunda mitad. David Páez metió refuerzos ofensivos y con ellos no tardó en llegar el empate, eso sí, no por méritos propios sino por la mala suerte de los anfitriones; Chenkam ejecutó el tiro pero el tanto fue de Dani Vázquez en propia puerta. Aunque quedaban minutos para remontar ni unos ni otros fueron capaces de conseguirlo, lo que sí lograron los blancos fue jugar con uno menos, precisamente Dani vio su segunda tarjeta.