Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Club Deportivo Arenteiro anunció que da un paso más para “ser un instrumento real para crecer en valores de igualdad entre hombres y mujeres” y crea la sección de fútbol femenino.

Desde que se puso al frente del club la actual directiva ha trasladado la intención de dar pasos hacía un club “más amplio en valores”, principalmente en lo que concierne a las bases, “nuestro club es el más representativo en el mundo del deporte de nuestra comarca y el de mayor representación en el mundo del fútbol de la provincia en estos momentos, es por ello el momento de dar un paso adelante para trabajar en un proyecto integrador y en pro de la igualdad real en un deporte tan importante como el fútbol, que le gusta tanto a niños cómo a niñas y tanto a mujeres como hombres de cualquier edad”.

Son las palabras del presidente, Argimiro Marnotes antes de dar a conocer que ponen en marcha la sección de fútbol femenino creando “una estructura incorporada al propio club” con la que buscan facilitar la práctica de este deporte a las mujeres de distintas edades, con un proyecto ambicioso, “crear un equipo en cada una de las diferentes categorías de fútbol base, integrado totalmente por mujeres” y no solo eso sino que “sea el germen del que será el equipo senior femenino del CD Arenteiro”, un conjunto que aspiran poder crear ya para la próxima temporada.

“Esa es nuestra obsesión”, reconoció el presidente que insistió en que “ por empeño no quedará, queremos que todas las mujeres y todos los hombres vistan nuestra camiseta y proyectos como este, con independencia de la categoría del equipo senior, serán los que hagan al Arenteiro grande para siempre”.

La colegiada ourensana, Zulema González estuvo presente en el anuncio del club que considera “una pasada, cualquier oportunidad para que las pequeñas y no tan pequeñas puedan jugar al fútbol es una pasada, yo me dediqué al arbitraje porque no tuve esa opción, así que es una gran iniciativa por parte del club”.

Las interesadas ya pueden hacer una preinscripción a través de la página web www.cdarenteiro.es