Sesenta y dos años de trayectoria tenía el Club Deportivo Ourense cuando fue liquidado en julio del 2014, después de un par de años en medio de una grave crisis institucional y financiera, y a pesar de los intentos de los aficionados reivindicando que los accionistas salvasen el club. Plataforma creada, clara y concisa, “SOS CD Ourense”, pero no fue suficiente y de aquellos barros, estos lodos; este próximo mes de septiembre cumpliría 70 años y un antiguo presidente ha revuelto las aguas para que se recupere su memoria histórica: Jorge Bermello Fernández.

Bermello se hizo cargo del Ourense en 1980, tras las etapas de Docabo y Ribao, y ahora ha mediado para crear una comisión que da sus primeros pasos para “salvar la memoria social e histórica del extinto club y también la más tangible, trofeos, carnés, banderines, camisetas de jugadores que lograsen con ella el ascenso...”.

Así, ayer tuvo lugar la primera reunión de la Comisión-Pro CD Ourense, en la sala de actos de la Casa de Chocolate se reunieron antiguos cronistas, exdirectivos, exentrenadores, expresidentes y exjugadores para marcar las líneas de actuación, y la primera apunta alto, recibir el “sí” de la Xunta de Galicia para establecer en O Couto un museo permanente.

“La primera idea es hacer una pequeña exposición de material en un sitio visible, como en el centro comercial, como una avanzadilla de ese museo permanente”, explica Carlos Bericat, presidente de la asociación de ex jugadores del equipo, que cuenta que todo comenzó con una llamada de Bermello instando a visitar los trofeos del club que, en la subasta de liquidación, adquirió la Diputación.

“Salimos de verlos, un grupito, en el Pazo, y tomando un café nos preguntamos, ¿por qué no hacemos algo para conservar toda esta historia? Y este es un primer paso, todavía hay poco avanzado, pero según vayamos logrando objetivos iremos a más, queremos que sea un legado porque el club ya nunca más va a volver a existir, aunque se refundase no sería el Club Deportivo Ourense y no podemos dejar que se quede sin memoria, tiene que contarse su historia”.