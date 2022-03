“Han sido dos semanas muy productivas, como siempre he dicho, el grupo trabaja a la perfección y con predisposición. Además, aparte del trabajo de pista, también nos ha dado tiempo a desconectar un poco y hacer actividades de equipo que se salen de lo que habitualmente hacemos, como fue la semana pasada la comida conjunta y la sesión de ‘paintball’. Creo que llegamos en un buen momento pero el rival también juega y nos planteará problemas, en la resolución de esos problemas, radicará el éxito del partido.” Así analiza Armando Gómez el regreso del Club Ourense Baloncesto a la cancha tras el parón por las ventanas FIBA.

Aunque reconoce que el descanso ha sentado bien en las filas también afirma que el de hoy, ante el Zamora Enamora en el Pabellón Ángel Nieto, a domicilio, es un envite con el que comienza “una recta final apasionante”.

Precisamente sobre la disputa que juegan hoy a partir de las 20.00 horas en la ciudad castellana el míster avanza que los locales “tienen jugadores de calidad y experiencia en LEB Oro como Harris o Solarin. Las dinámicas, que es verdad que no llegan con la mejor racha, son relativas porque en toda la liga, si tú haces una quiniela dependiendo de la jornada, es posible que aciertes uno o dos partidos. Físicamente están muy bien y tienen una gran capacidad anotadora ya que son el equipo con mejor porcentaje de tiro de tres de toda la competición. Tienen capacidad para meter desde lejos, para generar desde el poste bajo y, defensivamente, cierran muy bien el aro para no permitir ni una sola canasta fácil”.

Así traslada que sí hay algo que preocupa es bloquearse si el tiro de tres no encuentra el acierto como ha pasado en aquellos partidos en los que el COB ha caído por una mayor diferencia de puntos, “nosotros somos un equipo que mete, lo que no queremos que nos pase en este partido es que, si nuestro porcentaje de tiro de tres no es bueno, nos bloqueemos, porque, cuando no tenemos sensación de acierto, no somos capaces de mantener el nivel defensivo o de juego adecuado. Una de las claves va a ser esa”.

Una clave será esa y la otra, “cumplir las normas que hemos ido incorporando procurando no entrar en dinámica de pérdidas en los momentos malos que tengamos. Somos el segundo equipo de la liga con menos balones perdidos, lo que quiere decir que compartimos bien el balón, los datos no engañan, pero no podemos esconder que, cuando lo perdemos, es casi siempre en momentos clave,”.

Para Gómez el encuentro ante Zamora es “un buen momento para mejorar la toma de decisiones.” Y un buen momento también para las nuevas incorporaciones del equipo que han podido trabajar más en la dinámica del juego, “estoy muy contento porque todos han tenido una integración más que fácil porque ya tenían conocimiento de las ligas FEB y, además de esto, entre ellos también se conocían previamente. A nivel de juego todavía nos quedan matices en los que pueden mejorar, pero es cierto que no tiene nada que ver el nivel actual con el de hace tres semanas”.