El Club Natación Escualos retoma a partir de este lunes la Semana Solidaria contra el cáncer para recaudar fondos a favor de la Asociación Española contra esta enfermedad colaborando con la delegación de Ourense. Una actividad que había quedado paralizada a causa de la pandemia y que regresa desde el lunes 7 hasta el domingo 13 a los centros deportivos de BeOne as Lagoas y BeOne Eiroas.

Son tres las actividades solidarias, pero dos de ellas podrán realizarse cualquier día de la semana y tantas veces como se quiera siempre y cuando se haga el donativo a la AECC mediante las urnas colocadas en ambos centros. El pistoletazo de salida lo dará la ‘calle solidaria’, una acción con la que una de las calles de ambas piscinas estará reservada para los nadadores solidarios, aquellos que se acerquen a hacer su donación antes de hacer unos largos en el horario el de las instalaciones, de 7.30 horas a 22.30 horas entre semana y de 9.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 el sábado y de 10.00 a 14.00 el domingo.

La otra actividad, que también se desarrollará en los horarios de las instalaciones , será la ‘pirámide de natación solidaria’, consiste en nadar en estilo libre empezando la carrera en un ritmo cómodo en los primeros metros para ir aumentándolo progresivamente, logrando como resultado ser capaz de nadar más rápido en el descenso de metros que en la subida, todo ello en un máximo de 45 minutos. Habrá que registrar los metros nadados ya que quien más tenga conseguirá un obsequio el sábado al terminar la que será la última prueba, un festival solidario.

Ese festival sí tiene horario y solo podrá disputarse en uno de los centros, en el de As Lagoas. Allí el sábado entre las 16.00 y las 18.00 horas tendrán lugar cuatro pruebas individuales de 50 metros cada una, braza, espalda, crol y mariposa, y una prueba de relevos por equipos de cuatro integrantes. Para participar en el festival no es necesario formarlos antes, aunque se puede, basta con inscribirse en el correo de cnescualos@gmail.com o bien en el centro de BeOne As Lagoas hasta el viernes a las 21.00 horas y la organización se encargará de hacer los grupos.