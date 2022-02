La Sociedad Deportiva Compostela recibió ayer en su feudo, en el Vero Boquete, al Club Deportivo Arenteiro en una jornada donde ninguno de los dos fue capaz de imponer su ley.

El conjunto santiagués llegaba al encuentro tras encadenar dos victorias consecutivas en el fortín, la última entre semana con un resultado abultado, un 4-2. Mientras que para los verdes el partido servía para recuperar sensaciones tras encajar una dolorosa la semana pasada en Espiñedo ante el Pontevedra con un 1-5.

El reto no se presentaba fácil para los de Fran Justo que debido a las múltiples bajas, gran parte precisamente tras ese derbi, tuvo que adaptar once titular y su juego. Así, los primeros en buscar y encontrar opciones de peligro fueron los anfitriones por medio de Primo obligando a reaccionar al Arenteiro que presionaba la salida de los santiagueses aunque sin continuidad. Así el peligro lo puso Parapar en el minuto 15, un remate que para fortuna de los ourensanos no llegó a meta. A partir del ecuador de la primera parte la igualdad entre los conjuntos se hizo más presente, el Arenteiro mantenía a raya los ataques y aprovechó el protagonismo otorgado por el balón parado pero lo más destacable fue un disparo de Sobrido que se marchó por encima de Pato Guillén llegando al descanso con el empate a cero.

En la segunda mitad el Arenteiro salió mordiendo buscando adelantarse en el marcador pero el juego comenzó a ralentizarse entre caídas, entradas y tarjetas. Y en medio del caos, la oportunidad del partido, un recién entrado Alassane Sylla resolvía de cabezazo un centro enviado por Víctor Eimil, instantes de soñar con tres puntos que diluyó una buena acción de Pato Guillén. Pocos minutos después, el varapalo, la segunda tarjeta para Ger y los verdes quince minutos con diez. La SD Compostela empleó la ventaja para luchar por el gol pero el electrónico no se movió.