El Atlético Arnoia recibió en casa al Racing Villalbés, en un encuentro que como ya empieza a ser habitual para los blancos, se complicó en el descuento.

Primera parte igualada, poca propuesta ofensiva de los dos equipos muy cerrados intentando que el rival no generase problemas, pero con más ambición el Atlético Arnoia porque a los visitantes el campo de A Queixeira siempre se le resiste y para los lucenses no fue excepción. Buscaron los de Villalba el espacio por la banda izquierda donde Pedrosa lograba acercamientos al área pero causaban alarma, no peligro. Así la balanza se inclinó a favor de los locales, después de varias jugadas sin acciones claras, una disputa por banda que gana Rucho, da pase atrás, se topa con Hugo Sanmartín y se convierte en el gol. Tira desde el vértice del área pequeña y encuentra el 1-0.

Tras el paso por vestuarios, ambos conjuntos siguieron los mismos guiones, los minutos pasaron igualados sin ocasiones para ninguno de los dos, tal y como querían los anfitriones que preferían defender su 1-0, pero a falta de 15 minutos el Villalbés apretó. En un último intento de conseguir el empate empezó a subir centrales a realizar funciones de delantero, colgando balones y ocasionando más situaciones de área, la más peligrosa un córner que fue al larguero. Los pimentoneros tuvieron un par de contras buenas gracias al aire fresco de los cambios pero una vez más, ya en el tiempo añadido, cayeron. Un saque de banda lateral le caía a Jose Varela y repartía los puntos.