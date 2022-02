Un mes, ese ha sido el tiempo que ha tardado la Federación Española de Voleibol en darle la razón al Aceites Abril, las ourensanas podrán disputar el encuentro ante el CV Babieca que la Federación les había dado por perdido sin haber sido celebrado.

La situación se remonta el pasado 18 de diciembre, en aquella fecha las de Pablo Pérez se tenían que enfrentar al CV Babieca por lo que se realizaron los test de antígenos con la mala suerte de que detectaron un positivo en el equipo, motivo por el que se pusiera en contacto con Burgos para llegar a un acuerdo sobre una nueva fecha para el encuentro, ya que ese se aplazaba.

La Federación dio un plazo de 10 días pero la segunda PCR para tener el alta en el equipo se producía el 31 de diciembre, por lo que de nuevo se comunicó por el Departamento de Competiciones que “existían causas justificadas para que no se pudiese jugar dentro del plazo extraordinario abierto”.

Entre ambos clubes se había acordado la disputa para el día 9 de ese mismo mes, pero desde Burgos trasladaron que habían anulado la reserva de pista por lo que no tenían cancha para jugar. Ahí comenzaron los problemas, las castellanas propusieron dos únicas fechas para el encuentro, el 14 y el 21 de enero, ambos viernes y ambos en horario de tarde –cuando el horario fijado a principio de liga para los partidos es desde el sábado al mediodía hasta el domingo–.

Los motivos laborales de gran parte de la plantilla impedían que el Aceites Abril aceptas, propusieron cambiar los partidos, que viniesen a Ourense y competir el día 9 reservando el Pompeo. No se aceptó y ante las dificultades tomó el mando la Federación: “siendo el Aceites Abril Ourense el causante de la suspensión del partido en su fecha original, por COVID, se le da el partido por perdido por 0-3, sin ninguna otra consecuencia deportiva o disciplinaria”, zanjaron.

“Queda acreditado que no se disputó por no encontrar fechas disponibles por uno u otro motivo, pero no por desinterés de las partes”, dice ahora la Federación respondiendo a la revisión que pidió el Aceites Abril, que “materialmente hay fechas disponibles” y “se acuerda la disputa del partido”, aunque aún sigue sin fecha.