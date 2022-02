El Atlético Arnoia recibe esta noche la visita del Alondras a las 20.30 horas, en el campo de A Queixeira, en una cita señalada en rojo para ambos conjuntos; los visitantes llegan con la intención de romper su racha negativa de resultados mientras que los anfitriones esperan mantener la positiva para alejarse de los puestos de descenso donde se encuentran.

El equipo que dirige Iván González va de menos a más, así lo demostró este pasado sábado venciendo en casa 2-1 al Estradense, un partido que le dio alas a los blancos que no le temen a jugar entre semana porque, aseguran, “tras una victoria el ánimo está ahí y no es momento para disiparlo”, así lo explicaba el segundo entrenador, Adrián Padrón, quien también trasladaba que el encuentro de esta noche será muy exigente en el plano físico. Razón no le falta, los de Cangas encajan siete encuentros consecutivos sin ganar, necesitan los tres puntos para levantar cabeza y con ello hundir también a un rival directo en la lucha por la salvación, y es que tras la última jornada, derrotados en casa por el Noia, los de O Morrazo solo tienen cuatro puntos sobre la zona de descenso.

Por su parte, los pimentoneros buscan demostrar que nada tiene que ver su conjunto con el que se vio en la primera vuelta, para ello se reforzaron en el mercado de invierno intentando lograr un salto de calidad, especialmente en el apartado ofensivo, con los delanteros Hugo Sammartin y Mitogo, el mediocampista Rubén Arce y el mediapunta Adrián Presas. Además en esta ocasión juegan en casa y A Queixeira es el campo más pequeño de la categoría y de hierba natural, motivos para el optimismo de los de la comarca de O Ribeiro.