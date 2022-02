El Club Ourense Baloncesto se enfrenta esta tarde a las 20.00 horas a la pista asturiana del Círculo Gijón. Al igual que el resto de equipos han tenido poco tiempo para preparar el partido porque este pasado miércoles se midieron en el Paco Paz al Algeciras, la nota positiva de ese encuentro: se llevaron la recuperación de la senda de la victoria. Con eso en mente el conjunto que dirige Armando Gómez viaja hasta Asturias para continuar en la misma senda en busca de cumplir la promesa realizada a principio de curso: el ascenso.

“Lo más importante para nosotros era llegar bien físicamente a los dos partidos exigentes que disputamos esta semana, teníamos claro que debíamos equilibrar las cargas, ya no solo a nivel físico, también a nivel mental y de concentración”, dice el míster, que asegura estar, en este momento, “ contento con el esfuerzo y con mucha confianza en que podremos hacer un gran partido”.

Un partido en el que además celebra la plantilla, “llegamos con doce jugadores, para nosotros esto último es clave, porque es el segundo partido en el que conseguimos tenerlos a todos, ya que el día de Navarra, Darius no estaba en condiciones para poder jugar con garantías”, dice y rememora antes de apuntar que cree “muy importante para el futuro del equipo el poder tener continuidad, tanto en partidos como en entrenamientos, para poder crecer al nivel que queremos.”

En cuanto al rival, el técnico vuelve a hablar de los “factores”, “en todo, influyen varios factores y nosotros, tenemos que saber a lo que juega el rival y no mirar en qué posición de la clasificación están, para no tener ni sensación de relax si están abajo o miedo si jugamos contra el primero. Vamos a mirar a Gijón, que cuenta con jugadores como Greenaway, Mendicote o Libroia con mucha capacidad para crearse sus propios tiros y puntos gracias a su juego vertical. En cuanto a físico, son grandes y fuertes por lo que rebotean con facilidad. Son un equipo que en el planteamiento táctico puede poner una defensa en zona que te colapsa por lo que, si no estás acertado, te pueden ganar. Nosotros estaremos preparados para ver lo que nos proponen”.