El escolta de Florida, Greg Gantt, recogió́ un nuevo trofeo’Estrella Galicia’ que lo acredita como mejor jugador del mes de enero, tras vencer en las votaciones con más del 90% de los votos.

Tras un mes llevando sus números a 19’8 puntos con un porcentaje de más del 70% en triples, Gantt ha vuelto a colocarse como una de las mayores amenazas exteriores de la liga.

Al recibir el trofeo, dio las gracias a los aficionados que han dedicado parte de su tiempo a darle el voto, “la verdad es que me sigue sorprendiendo que la gente, en mi primera temporada aquí, valore y aprecie hasta este nivel mi trabajo. Es cierto que he pasado dificultades pero poco a poco y gracias al trabajo y el apoyo del cuerpo técnico y mis compañeros, he encontrado situaciones que favorecen mi juego. Ahora lo importante no son mis números, nos toca volver a ganar y llevar al equipo al lugar que se merece por historia y afición”.