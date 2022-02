El partido que tendría que disputarse en Os Carrís entre la UD Barbadás y la Unión Deportiva Ourense, los dos que encabezan el Grupo B Sur, no pudo disputarse tras detectar casos positivos de coronavirus. El resto de encuentros sí se jugaron, pero no con los mejores resultados; únicamente el Verín ha logrado hacerse con los tres puntos. Los de Juanjo Vilachá disputaban partido en casa y lo hacían ante el Caselas en una cita en la que dominaron los locales logrando un 3-0 por medio de Iván, Sergio y Muñiz y los únicos tres puntos ourensanos.

También en casa jugaba el Nogueira de Ramuín contra el Porriño, pero los de Bruno Gómez no tuvieron la mejor de las suertes y cayeron por 0-2. En el Antonio González también hubo choque, los industriales recibían al Pontellas con mucha necesidad de sumar, ya que los anfitriones son los colistas de la clasificación general, sin embargo no pudo ser, 1-3 fue el resultado de un encuentro en el que los visitantes llevaron el ritmo desde la primera parte, y no fue casi hasta el 90 cuando Iván Pérez dio el gol de honor.

A domicilio cayó el Velle, 1-3 ante el Cultural Areas.