El conjunto ourensano acaba de hacer oficial a la australiana, con pasaporte holandés, Kristina Sofía Innemee, procedente del Inmortal BC de la Primera División portuguesa, posicionada entre las cuatro mejor valoradas de la liga donde la ala-pívot estaba promediando 10,7 puntos, 4,7 rebotes y un 58% de tiros de campo.

Con este fichaje el juego interior del Codigalco Carmelitas se refuerza y da un gran salto de calidad en un momento crucial para los intereses del club.

“Es una jugadora que por sus características, encaja perfectamente en nuestro estilo de juego, creemos que nos va ayudar a ser no solo más peligrosas ofensiva, si no también defensivamente.” Con todo, somos conscientes de que todavía tenemos que reforzar el equipo si queremos mantener nuestras aspiraciones, ya que hay equipos que el sistema de competición no nos va permitir ningún momento de relajación”, dice el míster,, Suso Garrido.