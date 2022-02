La Escuela de Fútbol Femenina Rosalía logró su cuarta victoria consecutiva, la tercera en lo que llevamos de año. Las pontinas se impusieron 1-3 al Vilariño lo que les da nueve punto este año y las mantiene en la lucha por el liderato, tras un partido más complicado de lo previsto debido al planteamiento de las rivales.

Desde el comienzo no hubo un dominador claro y aunque la primera oportunidad llegase de las botas de Noui, su remate en el minuto 13’ salió fuera. La presión local en la salida de balón generó muchos problemas en el juego de toque de las de Saa, pudo surgir efecto en el minuto 24, con un remate de Raquel despejado tras una gran parada de Rocío, pero con el tiempo cumplido, el poste repelió el rechace del balón tras golpear en Antonella, la jugadora que más problemas generó en la defensa pontina.

Al descanso se marcharon 0-0 y el arranque de la segunda parte fue igual que el de la primera hasta que apareció Ana y su cita con la des. Minuto 50’ y gol de la delantera, a partir de ese momento, el físico no acompañó a las locales y la Rosalía se creció, tres minutos después Ana recibe en la medular y tras una buena jugada marca el segundo, 0-2. No se conformó y logró el hat-trick de la jornada, tras una buena jugada de Ester y Zaira, la delantera centra y Ana remata al fondo de la red en área pequeña, 0-3. Fue entonces sobre la bocina, en el minuto 90 de juego cuando las locales buscaron el gol de honor y lo consiguieron, recortaron distancias por medio de Raquel pero ya no hubo tiempo para más, 1-3.