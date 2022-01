Hoy, a las 16.30. Esa es la hora a la que, por fin, podrán regresar al césped los jugadores del Ourense CF tras más de un mes de parón forzoso después del descanso propio de las fiesta navideñas.

El equipo que dirige Rubén Domínguez ‘debuta’ hoy en O Couto en este 2022, una cita que se les resistía y que ya ansiaban. La primera jornada fue aplazada, al igual para todos los conjuntos de Tercera Federación, por la Federación de Fútbol, pero desde esa fecha hasta la actual fue el coronavirus quien impidió que demostrasen cada fin de semana lo que preparaban en los entrenamientos.

Primero fueron los ourensanos los que detectaron positivos de covid-19 y no pudieron recibir al Viveiro, después, la semana pasada, fueron los lucenses, pero no los de Viveiro, los del Polvorín, a quienes visitaría el Ourense CF, los que se toparon con la sorpresa en los test y la obligación de buscar nueva fecha. Así las cosas, los pontinos no disputan partido desde el derbi en A Queixeira el pasado 22 de diciembre. Hoy lo hacen ante el Choco de Redondela.

Para los visitantes el envite supone una nueva oportunidad para resarcirse de la derrota durante la primera vuelta, 0-1, fue el resultado de aquel encuentro en Santa Mariña gracias a un tanto de Amín. Con todo, es un partido complicado para los de Juan Amoedo, los locales, a falta de tres partidos por disputar, son terceros en la clasificación con 30 puntos, mientras que el Choco se encuentra más cerca de la cola que de la cabeza con 18 puntos.

La propuesta pontevedresa partirá por no dejar desarrollar el juego ourensano para evitar que les hagan daño en los primeros minutos. Para ello contarán con las bajas, de Alberto Suárez y Kopa, el resto de la plantilla está al completo.