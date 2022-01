El Club Ourense Baloncesto regresa esta tarde, a las 19.00 horas, al Pazo dos Deportes Paco Paz para recuperar el partido aplazado ante el Aquimisa Carbajosa. Lo hacen tras una semana complicada por los problemas físicos y de salud a los que se añaden las bajas recientes en la plantilla.

“Evidentemente, no es fácil entrenar con poca gente y más aún cuando todavía tenemos a jugadores con COVID-19, pero es una situación que están viviendo muchos equipos y lo que tenemos que hacer es intentar sobreponernos, en la medida de lo posible, a toda la incertidumbre y a los problemas que van apareciendo a lo largo de cada semana”, reseña el técnico local, Armando Gómez, quien también señala que el grupo “está bien” porque ganar “le da la confianza que había perdido”.

“Era básicamente lo que nos faltaba, ya que no se nos había olvidado jugar ni éramos tan nefastos como parecíamos bajo el aro, tenemos muchas ganas de demostrarlo regresando al Pazo”.

Esas ganas tendrán que demostrarlas esta tarde ante el conjunto salmantino, el Aquimisa, que hubiera sido el primer partido de este 2022 de no ser porque los castellanos detectaron casos de coronavirus en sus filas y hubo que aplazar el choque.

Con todo, desde ese bache han pasado más de veinte días y el ritmo perdido por los visitantes ya no será una ventaja para un COB que espera recibir a un conjunto que “si miras la clasificación, puedes pensar que no va a venir aquí a competir y yo, personalmente, pienso todo lo contrario. Se van a mover en una necesidad que otros equipos no tienen porque las semanas van pasando, te ves abajo y entra esa ansiedad y ambición de salir de los últimos puestos, lo que los convierte en un equipo más peligroso”, dice Gómez.

De este modo, el objetivo local, “cuando salgamos a jugar, tendremos que pensar en nosotros, en nuestro juego y en hacer cosas que a ellos les hagan daño buscando sus puntos menos fuertes. Debemos seguir mejorando cosas en cuanto a la competición y seguir potenciando cosas que habíamos dejado de hacer y que en los dos últimos partidos hemos recuperado”, advierte el entrenador, añadiendo que les toca seguir trabajando con énfasis especial en el aspecto mental.

Adiós a Dagur Jónsson

Gómez ha hecho hincapié desde la primera derrota en el la importancia de tener control de las emociones y hacer una buena gestión del aspecto mental, pero esta semana esa importancia es doble, no solo se enfrentan a un nuevo partido en el Pazo sino que lo hacen sin Dagur Jónsson. El base islandés se ha desvinculado del club que solo traslada que se debe “a motivos personales”. “La marcha de Dagur por temas personales ha sido muy dura porque es un chico fantástico en el día a día que nos ha ayudado muchísimo en los partidos para competir y que, desde aquí, quiero desearle lo mejor y una pronta recuperación para regresar lo antes posible a las pistas”, dice el míster.

Los que salen por los que entran. La semana pasada asumió responsabilidades Josep Cera, quien entrena con el COB pero juega en EBA con el Boscos, y esta tarde se avecina su segunda oportunidad. Todo ello antes de la próxima semana en la que “comenzará a llegar gente nueva y empezaremos a darle vueltas a cómo ir metiéndolos en la rotación y en el trabajo diario. Es evidente que necesitamos a jugadores nuevos y más con el coronavirus rondándonos, ya que cada semana nos llegan sorpresas en los test. Ya les hemos dicho a los chicos que tendrán que asumir un rol que en otra situación no tendrían”.