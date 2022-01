“Es un equipo colista pero muy bien trabajado, lo entrena Andrea Lacampre y propone varias situaciones de juego, varía las de 4 con situaciones de juego de 3-1, suele defender media pista, es agresivo y cuando quiere poner presión alta la pone, en definitiva, va a ser un rival complicado al que la clasificación no le hace justicia, probablemente debería llevar más puntos”, así habla Gonzalo Morenin del Joventut d’Elx, el equipo al que se enfrentan las jugadoras de su equipo, el Ourense Envialia, este sábado en Os Remedios a a las 17.00 horas.

A la cita llegan tras una semana que él mismo califica de “extraña”, en los entrenamientos el técnico local no ha podido contar con gran parte de la plantilla a causa de la vacunación, “les pedimos que si podían vacunarse a principio de semana lo hiciesen así para llegar al partido, por evitar bajas por la reacción que a varias le ha dado, para el sábado sí estarán, pero no va a ser lo mismo que si hubiesen podido entrenar con normalidad”, dice Morenín que, en concreto, no ha podido entrenar con María Arias, Chiky y Jenny Lores hasta ayer. En su lugar muchas jugadoras del filial que tendrán oportunidad de ir convocadas en la jornada de este sábado porque su partido se ha suspendido por casos de covid en el que era su rival, el EDF promesas.

Para el choque el club tiene claro el objetivo, “respetar al rival como siempre y ganar”. Además no es un envite cualquiera, supone el regreso de Sara Moreno ante la afición, la pívot cordobesa pasó por el quirófano hace nueve meses para poner fin a una lesión en la rodilla y ahora vuelve a la pista de Os Remedios, aunque su debut ya se produjo la semana pasada en Zaragoza, donde disfrutó de la victoria.

“Está muy bien, sobre todo mentalmente, prácticamente en 15 meses solo pudo disputar tres partidos y lógicamente le falta competir pero su vuelta es una alegría inmensa para el club, para el equipo y para la afición. En principio su regreso sería ante el Esplugues pero nos aplazaron la jornada, así que debutó a domicilio. Dicen que ante estas lesiones es mejor empezar en tu entorno pero en Zaragoza se encontró como en casa y ahora estará en ella”, opina el míster.