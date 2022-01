El Codigalco Carmelitas está viviendo una temporada de cara y cruz, no en cuanto a los resultados deportivos, sino en cuanto a la posibilidad de jugar sus partidos, y es que el equipo que dirige Suso Garrido había retomado este pasado fin de semana la competición tras un parón de un mes, entre los festivos navideños y el COVID-19, y ahora vuelve a frenar en seco por este mismo motivo.

Las ourensanas no habían podido comenzar el año ante el Universidad de Oviedo, equipo al que tendrían que recibir el pasado 8 de enero en el Vedruna, porque las asturianas detectaron positivos en la plantilla y el partido tuvo que ser aplazado. Sí pudieron la siguiente semana, el pasado 14 de enero, comenzar el año a domicilio compitiendo ante el Ensino en Lugo, una cita de la que regresaron con una sensación agridulce, si bien el marcador no fue el mejor de lo que va de temporada, (cayeron por 92-66), el duelo del Miño servía para conocer el ritmo del conjunto y también para recuperar a varias de las jugadoras que habían causado baja a causa de las lesiones, María Arias y Ana María González y, ya una vez con el resultado, pensar con más ganas en el encuentro de este fin de semana, sin embargo, de nuevo el Codigalco Carmelitas no ejercerá de anfitrión. Le tocaba recibir mañana al Hyupersa Peleteiro, un choque que ya busca nueva fecha porque esta vez ha detectado positivos el equipo local.