El alero catalán, José Nogués, recibió, en la mañana de este martes, el trofeo que lo acredita como mejor jugador del Cub Ourense Baloncesto en los partidos del pasado mes de diciembre tras vencer en las votaciones con el 37% de los votos, imponiéndose así a sus compañeros Kevin Van Wijk y Dagur Kar Jónsson.

“Con su trabajo constante en la pista y su amabilidad fuera de ella, se ha convertido en todo un referente para la afición del COB”, señalan desde el club desde donde recuerdan que ha sido capaz de llevar sus números a 12’3 puntos y 5 rebotes convirtiéndose en una amenaza para los rivales.

Al recibir su premio, Nogués dejó, al igual que sus compañeros, unas palabras de agradecimiento para la afición que ha confiado en él con sus votos, “ ¡esto sí que no me lo esperaba! Cuando me dijeron que había ganado, pensaba que me estaban tomando el pelo porque competía contra nuestro capitán y contra un gran anotador como es Dagur”, sostuvo.

“Solo puedo darle las gracias a la afición y decirles que seguiremos trabajando duro cada día para mejorar los resultados y recuperar esa imagen que tanto les gustaba a principio de temporada. Lo mejor está todavía por llegar y disfrutaremos mucho todos juntos en sintonía con la afición”, prometió el alero que ha recibido el premio de Estrella Galicia tan solo un par de días después de que el conjunto recuperase la senda de las victorias con un choque complicado, intenso e igualado ante el Enrique Soler en Melilla, que se decidió en los últimos minutos. Un éxito para el equipo que sumaba cuatro derrotas consecutivas.

De esta forma, Jose se une a Greg Gantt en el palmarés de trofeos de esta temporada 2021-2022 en LEB Plata.

Aquimisa Carbajosa

Por otra parte, el COB ya tiene nueva fecha de encuentro, los ourensanos disputarán el duelo ante el salmantino Aquimisa Carbajosa el próximo sábado 29 de enero a las 19.00 horas en el Pazo dos Deportes Paco Paz. La cita se había aplazado a casua del covid-19.