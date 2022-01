El Club Ourense Baloncesto se mide esta tarde a las 20.00 horas ante el CAM Enrique Soler en el encuentro correspondiente a la 14ª jornada de la Liga LEB Plata. Hasta Melilla se desplazan unos ourensanos que no han pasado por casa desde el partido de este miércoles frente al Alega Cantabria.

Sin tiempo para lamentaciones y entrenando en pistas ajenas los ourensanos saltarán a la cancha de un rival en el que el míster no ha querido pensar, y no por la dificultad del oponente sino por la situación propia, este miércoles sumaron la cuarta derrota consecutiva, una cifra que no responde a los objetivos iniciales que planteaba el gestor deportivo, Pedro Fernández, a principio de temporada cuando prometía “ganar de 40 en todos los partidos” porque había plantilla para ello.

“Después de perder contra Cantabria pensar en el Enrique Soler no es algo inteligente, en estos momentos necesitamos pensar en nosotros, en sacar nuestra mejor versión, seguir el plan de partido y creer en nuestras opciones que eso es algo que hemos dejado de hacer”, dice el técnico local, Armando Gómez, exponiendo que “sabemos que tenemos delante a un rival que nos va a poner en problemas pero nosotros también tenemos armas para perjudicarlo y hay que hacer que sufran, que no se nos olvide el cometido”, pide.

Con todo, el entrenador dice tener confianza, “ el grupo responderá porque durante la semana me lo demuestran, hay que afrontar el partido sin nervios, sin angustia y sabiendo que hay altibajos pero los momentos buenos tendremos que aprovecharlos como hacíamos antes, no hay más para estos momentos en los que no jugamos como nos gustaría”.

“No hay excusas. Hay dos maneras de afrontar los malos momentos que son: lamentarse de lo malos que somos y lo mal que nos están saliendo las cosas o dar un paso adelante e intentar darle la vuelta a la situación lo antes posible. Ahora mismo no estamos en el mejor momento en los partidos, porque en entrenamientos, el equipo no tiene nada que ver, pero lo que afrontamos es un partido y tenemos que salir mordiendo”, promete Gómez.