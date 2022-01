El día de Reyes trajo como premio a toda la provincia la disputa de los treintaidosavos de la XLI Copa Diputación, una cita que estuvo empañada por tantos aplazamientos a causa del covid-19 que más bien se quedó en un dieciseisavos, pero que aún así logró disfrutarse.

Entre los clasificados solo tres equipos de Preferente: UD Ourense, UD Barbadás y Nogueira de Ramuín. El Verín no pudo disputar su partido ante Santa Teresita por los aplazamientos y el sexto equipo, el CD Velle fue la sorpresa de la jornada cayendo ante un equipo de una categoría inferior, el EDC Xinzo. Los de Peluso cayeron por la mínima ante los anfitriones; en el José Antonio Fernández Carrera, en el minuto 81, se adelantó Joel terminando con la competición para los de O Monte da Aira.

Mucha más facilidad tuvieron tanto Nogueira como la Unión Deportiva Ourense. En el caso de los afiladores, se medían en O Cruceiro ante el Palmés y el resultado fue un sólido 0-5 que no dejó lugar a dudas, Brais, Iago, Iván, Gregorio y Javi dieron el pase a dieciseisavos.

Y si no hubo dudas en O Cruceiro menos hubo en Valboa, allí los de Francelos se medían a la Unión Deportiva Ourense. Los rojillos van líderes en su categoría, la Preferente, siendo el único equipo gallego de la misma que no conoce derrota y con ese balance no se lo pusieron fácil a los locales que recibieron un contundente 0-9. Carlos de Dios abrió el marcador en el minuto 20 y la sentencia la puso Hugo García en el 81, entremedias doblete de debut para Osián, el jugador cedido desde el CD Arenteiro que tuvo tiempo de unirse a la fiesta.

En el Antonio González se vieron las caras los otros dos equipos de Preferente, Polígono y Barbadás competían en igualdad de condiciones. Yago metió el primer tanto de un encuentro que se selló con un 1-3 porque un penalti favorable a los azulones en la segunda mitad dio el empate y ya en la recta final, con los amarillos jugando con 9 y muchas críticas al arbitraje, dos tantos más eliminaron a los industriales de la ecuación.