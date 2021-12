El Consello Municipal de Deportes del Concello de Ourense organiza la San Silvestre ourensana, que recorrerá las calles de la ciudad el próximo martes 31 de diciembre a partir de las 16.30 horas para despedir el 2021. Así se anunció ayer en la sala de juntas del Pabellón Municipal de Os Remedios donde tuvo lugar la presentación de la carrera, incluida en el calendario oficial de competiciones de la Federación Gallega de Atletismo donde este año cumple su sexta edición.

Podrán participar atletas federados y atletas populares, mayores de 14 años, realizándose una clasificación conjunta, además habrá premio para los cinco primeros hombres y las cinco primeras mujeres, así como al disfraz más original individual y por grupos . Siguiéndose en todo momento el protocolo antcovid de la FGA.

El recorrido; 5 kilómetros con salida y meta en el Xardín do Posío atravesando: Rúa Padre Feijóo - Rúa Colón - Praza Maior - Rúa Burgas - Av. de Pontevedra - Lamas Carvajal - Rúa do Paseo - Rúa Santo Domingo - Praza do Ferro - Rúa dos Fornos - Praza do Trigo - Rúa Hernán Cortés - Rúa Prieto Nespereira - Rúa Lugo.

Las inscripciones podrán realizarse en la página web www.carreirasgalegas.com hasta el 27 de diciembre a las 23.59 euros con una cuota de inscripción de 7 euros. Los dorsales y chips serán entregados el 30 de diciembre en un lugar que se le comunicará a los participantes, quienes para retirarlos tendrán que enseñar el certificado de vacunación, un test de antígenos o una PCR negativa realizada con una antelación máxima de 72 horas.