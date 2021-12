Parón navideño para el Club Deportivo Arenteiro. Los verdes ponen fin a un 2021 marcado por los hitos históricos y los momentos para recordar, “un Espiñedo hasta la bandera”, una de las frases más repetidas por el club que agradece sobre todo a un jugador más, su afición.

Para poner en contexto los logros, los verdes tienen que mirar al final de la pasada temporada, fue ahí cuando lograron su ascenso a la ahora llamada Segunda Federación, una categoría en la que no se encontraban desde hace más de 30 años, ya marcaba las buenas sensaciones para el resto del año.

Con todo, los resultados no han sido los más halagüeños. Situados en la decimosexta posición con 14 puntos los carballiñeses tienen un pie puesto en el descenso, una situación en la que nadie creía viendo el equipo en la pretemporada; indomables e imbatibles se mostraron ante todos los oponentes, pero ya en la categoría les costó despegar. No fue hasta el duelo con Salamanca, uno de los favoritos de la categoría en el comienzo, cuando llegó el primer balón de oxígeno para salir del pozo. Sin embargo, pesa en el equipo que las cosas tampoco se han hecho mal como para las cifras obtenidas y es que, en comparación con otros conjuntos en puestos muy superiores, no han sido tantos los goles encajados: los mismos que el Palencia Cristo Atlético o el Real Avilés en la zona noble de la tabla y próximo contrincante de los verdes: 18 tantos. La diferencia reside en los que han sido capaces de anotar, tan solo 12 en un total de dieciséis jornadas.

“Creo que algún punto más deberíamos tener, pero el fútbol es fútbol y a veces no está todo en tus manos, nosotros salimos a dar lo mejor y entrenamos con la intención de que se note en cada encuentro”, decía el técnico local, Fran Justo, a quien el descanso no le servirá para recuperar jugadores porque, hasta la fecha, las lesiones ha hecho mella en un único jugador, Héctor, y se perderá toda la temporada, los restantes –tocando madera–, no se han visto afectados así que todos coinciden en lo mismo, poner ya el foco en el nueve de enero, comenzar a sumar, no parar y seguir igual de arropados.

Toca pensar en la segunda vuelta

En la Liga los números pueden no estar acompañando a un Arenteiro que se enfrenta a una segunda vuelta con el objetivo de redimirse y permanecer –el primer choque ante Arosa en casa el 23 de enero servirá para ello–, pero donde sí han acompañado los número al conjunto ha sido en su otro hito histórico, la Copa del Rey, el 2021 pasará a la historia del club como el año en que se impusieron en una primera eliminatoria del título y sobre el césped de Espiñedo se midieron ante un Primera División, el Valencia. No solo eso, será el año en que se enfrentaron a uno de los mejores de Europa y no le pusieron las cosas fáciles, la estela copera deja buen sabor de boca para 2022.