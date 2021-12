A los verdes les queda un último entrenamiento –el de esta misma mañana– antes de pisar el césped de Espiñedo en una cita histórica para el club, la primera vez que recibirá a un equipo de Primera División en un encuentro oficial en más de sesenta años, el Valencia.

Es la recompensa por haber pasado la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante la Sociedad Deportiva Logroñés, un resultado que ya de por sí ha pasado a la historia del feudo porque el conjunto carballiñés nunca había llegado tan lejos en la competición.

Los hombres de Fran Justo tuvieron jornada de descanso el martes, el resto de la semana han estado preparando un encuentro al que, aseguran, llegan con muchas ganas y con la intención de dar lo mejor de cada uno y lo mejor en conjunto. “Somos realistas y somos conscientes de las posibilidades que tenemos, nos enfrentamos al Valencia, un equipo de Primera División y no a un equipo cualquiera, a uno de los mejores de España, es más, uno de los mejores de toda Europa. Pero también somos conscientes de que el fútbol es fútbol y hay factores externos que pueden influir, como la suerte en el acierto, que puede darse o no darse independientemente del buen trabajo que realices, así que por soñar no va a quedar”, dice el técnico local, que para el encuentro solo tiene la baja de Sobrido por lesión.

Mientras que la plantilla local está casi al completo, y entusiasmada, los valencianos llegan en horas bajas, el covid ha aparecido en sus filas y no se desplazarán varios de los rostros más conocidos, entre ellos el propio entrenador, José Bordalás a quien, en un principio, sustituiría el segundo de abordo, Patri Moreno, sin embargo su resultado también arrojó un positivo, por lo que el conjunto viajará de la mano de Nacho Fernández y Javier Vidal, el entrenador asistente y el preparador físico del equipo. Entre las bajas, no solo el cuerpo técnico, tampoco contarán con Omar Alderete, positivo en covid, ni con Paulista y Toni Lato, ambos por lesiones.

“Es una pena la mala suerte del covid, me hubiera gustado hablar con Bordalás, pero de todos modos los que vengan va a ser increíble, es histórico”, insiste Fran Justo.