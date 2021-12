Nuevo varapalo para el equipo que dirige Fran Justo. E l Club Deportivo Arenteiro no logra despegar porque aunque movieron bien el balón y tuvieron el mayor número de ocasiones, el líder, la Unión Adarve, se llevó los tres puntos.

Terminaba la primera parte y el equipo local parecía el claro dominador del encuentro poniendo todo su empeño en remontar su puntuación en la clasificación, sin embargo la definición flaqueaba. La más clara, un directo de Renan Zannelli que cabeceó fuera Víctor Eimil. Tras ello, un remate cruzado de Sobrido se marchó demasiado cruzado y sin peligro para Parra, viejo conocido de varios de los jugadores por su etapa como portero del Ourense CF. Antes del descanso una única aproximación por parte de los madrileños, un despeje en largo de Mayorga que disparó Tellechea pero impidió Diego García.

Tras la pausa apenas habían transcurrido 12 minutos de juego cuando Álvaro Portero puso el 0-1 en el marcador, una jugada no es casa de polémica ya que tanto jugadores como aficionados reclamaban posición dudosa. La reacción no se hizo esperar más de 10 saques de esquina fueron los lanzados por los verdes, el asedio era constante y sin embargo la suerte no acompañó a la red.