El Ourense Envialia y el Cidade de As Burgas volvían a coincidir ayer sobre la cancha de Os Remedios en un partido que no se daba desde la pasada temporada cuando ambos competían en Primera División. Tras el descenso del Cidade ha habido que esperar a los duelos de la Copa de la Reina para que ambos coincidan en competición.

Las jugadoras de ambos equipos coincidían no sólo en la pista si no también en sentimientos a lo largo de la semana, ilusión máxima por volver a enfrentarse, destacaban. Con ilusión y con mucha ambición será el Envialia el que avanzará de ronda pero con una sufrida victoria porque las verdiblancas no pusieron las cosas fáciles.

Abrió el marcador Iria Saeta pero la respuesta llegó al vuelo por medio de Fara Antolín. 1-1 y mucho por delante. Chicky ponía el segundo para las de Morenín y de nuevo respuesta de las de Codeso, Sol Pedrera repetía empate. La tónica cambió y el siguiente tanto fue para las locales, Clara Fernández ponía el 3-2, pero cuando se encontraban por delante volvieron a toparse con la rivalidad de las visitantes; Jenny Lores llevaban el partido a la prórroga y fue en el tiempo añadido cuando se llevaron un trabajado triunfo con el tanto de Saeta.