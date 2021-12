La Tercera División ourensana vuelve hoy a ponerse sobre el césped y la buena noticia llega desde la comarca de O Ribeiro, el Atlético Arnoia regresa tras más de una quincena sin jugar.

El equipo que dirige Iván González disputó su último encuentro el 21 de noviembre ante el Choco de Redondela, la semana siguiente, al término de uno de los entrenamientos en las instalaciones de Santa Cruz, donde preparaban el derbi que los enfrentaría al Ourense CF, uno de los jugadores se encontró mal, se realizó una prueba covid y dio positivo. El club dio el aviso a la Federación Gallega y esta aplazó el encuentro.

Primero pero no último, a causa del mismo positivo tampoco pudieron enfrentarse este fin de semana al Deportivo Fabril así que regresan con más ganas que nunca, tras este parón forzado, para medirse ante su afición a la Sociedad Deportiva Sofán, un rival más que directo; último y penúltimo de la tabla se miden hoy a las 16.00 horas en busca urgente de sumar puntos.

Somozas-CD Barco

A domicilio se desplazan el resto de ourensanos. El Centro de Deportes Barco tiene una jornada por todo lo alto, los de Javi Rey son los terceros de la clasificación y se enfrentan al líder, el Somozas, en el feudo de los coruñeses, el Manuel Candocia, esta tarde a las 17.00 horas. Hasta allí acudirán los visitantes sabiendo que a sus espaldas pesa un empate en los minutos finales ante el Alondras y los reciben unos anfitriones con el ego subido después de superar al Juvenil de Ponteareas y ponerse a 31 puntos en el casillero, 7 más que los barquenses.

Estradense-Ourense CF

Los pontinos también cogen carretera y manta. El equipo de Rubén Domínguez se verá esta tarde, a las 17.00 horas, con los hombres de Alberto Mariano y con la previsión de mal tiempo y de fuerte viento que podría dificultar los deseos de ambos conjuntos de sumar de tres. Para el Estradense es crucial hacer valer lo conseguido el pasado sábado en Redondela, para los visitantes es vital que los locales no se escapen.

Copa de la Reina de fútbol sala femenino

Es día festivo pero no para el fútbol ourensano, además de disputarse los tres encuentros de la Tercera Federación, el fútbol sala femenino también se echa al terreno de juego. Teniendo como escenario la cancha de Os Remedios, esta tarde a las 17.00 horas el Cidade de As Burgas y el Ourense Envialia se vuelven a enfrentar en un duelo de alta rivalidad que no se daba desde el descenso, esta temporada, de las verdiblancas. El motivo del encuentro: la primera eliminatoria de la Copa de la Reina, un partido a “vida o muerte” en el que el Cidade actúa como local y en el que ambos tienen el mismo objetivo: pasar a la siguiente fase.