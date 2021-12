El Codigalco Carmelitas cayó en su segunda jornada asturiana. El equipo de Suso Garrido terminó el encuentro ante el Fodeba Gijón a 10 por debajo, 61-51.

El primer cuarto demostró lo que sería el desarrollo de todo el partido: fluidez, rapidez y acierto a partes iguales por parte de ambos conjuntos hacían que los tantos apareciesen en el marcador pero sin lograr ninguno de los dos romper brecha, 21-18. De nuevo a tres por abajo se marcharon las ourensanas al descanso, 33-30 fue el resultado de un segundo cuarto en el que se rebajó el ritmo anotador pero se aumentó el de la defensa.

Quedaba mucho partido y aún no había sentencia pero el Gijón necesitaba reencontrarse con la victoria, tras perder en tierras gallegas frente al Seis do Nadal, , y mientras que las anfitrionas llegaban necesitadas de puntos y descansadas, las ourensanas llegaban con una victoria a sus espaldas pero también con el cansancio del día anterior en Oviedo para conseguirla. Así, el tercer cuarto dejó una buena ventaja para las asturianas, 45-38. En los últimos diez minutos pelearon pero no dio tiempo a más, 61-51.