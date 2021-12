El Valencia CF, el “gordo” para la segunda ronda

El Club Deportivo Arenteiro hizo historia este miércoles al vencer al Logroñés y lograr un hito para el equipo, pasar la primera ronda de la Copa del Rey, una eliminatoria que nunca antes habían podido celebrar. Ya no solo es la satisfacción del momento sino la recompensa con lo conseguido, por normativa del sorteo los equipos de inferior categoría tienen como premio enfrentarse a los del fútbol profesional y con este condicionante los verdes se garantizaban tener como rival a un equipo de Primera División; contrincante que ya conocen: el Valencia.

El miércoles la emoción era máxima, mientras sonaba el himno del equipo y bajo la lluvia jugadores y el equipo técnico celebraban el hito. Sin lluvia pero con la misma emoción se repitió ayer en Espiñedo la escena tras descubrir que los valencianos tendrán que trasladarse hasta la provincia aunque desconociendo el escenario, aún no se sabe si será el feudo de los verdes o, por petición de la Federación, habrá que desplazarse hasta O Couto, lo que se sabe es que será entre el 14 y el 16 de diciembre.

“Sí de mí dependiese jugábamos fijísimo en el Espiñedo, el club y la afición se merecen poder jugar aquí, poder tener un Espiñedo hasta la bandera y que esa foto quede para la historia, pero evidentemente no depende de nosotros. La directiva hará todo lo que pueda para intentarlo y si por desgracia no puede ser seguiremos igualmente hiper felices y lo daremos todo, eso no se duda”, dice el míster, Fran Justo, un técnico local que aseguraba que de pequeño entre sus sueños estaba ser entrenador en un partido de Copa del Rey y ahora su sueño continúa.

“Muy, muy, muy feliz, creo que casi podemos decir que nos tocó el gordo dentro de las posibilidades que había, un club como el Valencia, campeón de Liga, recientemente campeón de Copa... algo espectacular poder traerlos a O Carballiño, a la provincia de Ourense, y poder formar parte de esto”, celebra Justo añadiendo que aún no se lo cree, “hay mucha gente que lleva muchos años en esta profesión y no puede disfrutar de un día y de un momento así, creo que somos muy afortunados de haber podido tener esta suerte, pero también tenemos la sensación de que nos lo hemos ganado, ha habido mucho trabajo y mucha dedicación y esto es fútbol y esto nuestro premio”.

Tal es la emoción que Justo se deshace en halagos “ realmente aún no somos muy conscientes, tal vez cuando veamos aquí a súper estrellas como Maxi o Guedeso a José Bordalás a quien admiro...esto es historia del fútbol español, ya es una experiencia para siempre en nuestras vidas y también una experiencia que va a quedar para siempre en el Club Arenteiro, en su historia, en la historia del fútbol ourensano y será el legado que dejemos”, dice un apasionado Fran Justo que apunta que, aunque sea el Valencia, “estos chicos tienen el gen de competir y van a darlo todo”.