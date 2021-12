Esta tarde se llevará a cabo la celebración del Campeonato del Mundo de Savate – Boxeo Francés, con la participación del Ourensano Ruben Batan, en el Pabellón Municipal de Luintra, en el Condello de Nogueira de Ramuín.

La jornada de actividad se iniciará a las 10.30 horas con un curso Técnico a cargo del francés, Jean Pascal, técnico encargado de la difusión internacional del savate. Por la tarde, el Parador de Santo Estevo será el escenario, a partir de las 16.00 horas, para acoger el pesaje oficial de los combates previos y de los aspirantes al Título Mundial.

La competición comenzará a las 18.00 horas con la disputa varios combates previos entre Francia y España y contará con varias exhibiciones hasta que, a partir de las 19.15 horas tenga inicio el plato fuerte, el duelo por el Campeonato del Mundo de Savate – Boxeo Francés, entre el francés, Ahmed Ferradji y el ourensano, Ruben Batán.

El evento está organizado por el club Escolas Deportivas de Nogueira de Ramuín en colaboración con la Federación Internacional de Savate, y será el primer Mundial de esta disciplina que se celebrará en Galicia y, en concreto, en la provincia de Ourense donde Batán podría ser el primer español en proclamarse campeón mundial en la categoría absoluta.

El evento contará con la presencia de la presidenta y vicepresidente de la Federación Internacional, el delegado oficial y los árbitros internaciones. Todos ellos llegados desde Reino Unido, Francia, Italia y Suiza. “Situando a Luintra como epicentro internacional de Savate”, destaca el organizador y posible campeón, Rubén Batán.

Críticas de la FGB

Sin embargo, no es todo tan idílico. Esta misma semana Batán se veía obligado a trasladar el campeonato desde la cancha central de Os Remedios hasta el Pabellón Municipal de Luintra porque, entre otros motivos, apuntaba que el CMD no les permitía usar la pista, aunque en un principio la tuviesen reservada, “por errores en la solicitud”, asimismo, acusaba a la Federación Gallega de Boxeo de “haber intentado bloquear el Campeonato”.

Al paso de ambas afirmaciones ha salido el presidente de la FGB, Manuel Planas, para puntualizar un tema que “ya está ante justicia deportiva”. Planas aclara que “en ningún momento la Federación se ha interpuesto en la celebración de este campeonato, lo que hemos dicho es que no lo puede organizar una federación de kick boxing, que es lo que son, y no pueden porque no es su competencia, nosotros no organizamos kick boxing porque no es la nuestra. Denunciamos que no se cumpla lo pactado, es como si ahora la Federación de Tenis decide organizar atletismo, un cachondeo y un descontrol”.

Pero Planas va más allá y apunta a que “el error” en la solicitud es precisamente ese, “que pidieron la cancha como Federación de Kick boxing y al enterarnos nosotros dijimos que eso no lo podían hacer, la Xunta nos dio la razón y el concello actuó correctamente”, afirma el presidente que insiste en que “cada Federación tiene sus competencias y estas no son las propias de ellos”.