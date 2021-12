Ilusionados, con ganas y sin bajas, así se presentan los jugadores del Club Deportivo Arenteiro a una cita de altura, la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante la Sociedad Deportiva Logroñés esta tarde a las 20.30 horas en Espiñedo.

El horario no es el mejor pero el técnico local, Fran Justo, no pone pegas, “en este fútbol moderno hay que adaptarse un poco a los horarios de la televisión y no tenemos nada que decir, es el horario que hay y en ese horario es en el que vamos a estar allí y no solo eso, vamos a estar allí más que encantados de poder jugar”, dice un míster para el que es su segunda clasificación para la Copa del Rey pero la primera que disputa porque cuando se clasificó con el Ourense CF no siguió en el equipo, “desde pequeño siempre soñé con un día poder ser entrenador en un partido de la altura de una Copa del Rey así que, evidentemente, hoy cumplo un sueño y espero que lo hagamos lo mejor posible para que peleemos por poder entrar”.

Con ese deseo dice que el equipo “está en muy buena forma, muy ilusionado y muy enfocado porque al final es un día que va a ser inolvidable para todos, es una cita histórica en la que esperamos poder hacer historia. Tenemos muchas ganas, mucha energía y todo el día por delante, esta misma mañana aún vamos a entrenar”, dice el entrenador que piensa en el envite de la tarde con “muchas ganas de hacer un buen papel y de demostrar el trabajo realizado”.

Sobre el rival, todo halagos pero sin perder la perspectiva, “el Logroñés es un equipazo, es uno de los mejores visitantes de la Primera Real Federación, un equipo capaz de empatar en Riazor con el Dépor, de ganar en La Malata con el Racing de Ferrol... hablamos de un equipo con mucho potencial que es el favorito, pero nosotros estamos en casa, estamos en nuestro campo y vamos a intentar ponérselo muy difícil. Competir lo máximo”.

Los verdes tienen a su favor el terreno y el escaso descanso del la SDL que esta pasada jornada tuvo que realizar 1.500 kilómetros para medirse en Badajoz.