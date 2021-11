Este domingo el Club Deportivo Arenteiro se enfrentó a un rival directo, a la Gimnástica Segoviana, en el Municipal de Espiñedo donde el duelo se resolvió como está siendo costumbre con los verdes: con un reparto de puntos entre ambos contendientes.

El encuentro comenzó por todo lo alto para el Arenteiro. Mientras que la Segoviana hizo una primera parte de poco nivel, con un planteamiento que no hacía sentirse incómodo al Arenteiro, los de Fran Justo fueron claros dominadores y sacaron rédito pronto; una jugada en línea de fondo acabó con penalti sobre Adri Castro, la pena máxima la ejecutó Renan Zanelli, paradinha, sorpresa al portero y gol para poner a los suyos por delante antes de los 20 minutos de juego.

La confianza estaba adquirida y 7 minutos más tarde ponían de nuevo el peligro con un córner favorable. Dio el centro Álex Fernández para Renan Zanelli y este estrelló una volea en el poste que en el rechace pudo haber aumentado la renta. Seguía el asedio y la siguiente jugada, un remate de cabeza en el área pequeña de Carmona por parte de Portela, pudo ser otro tanto. La Segoviana veía las orejas al lobo y desde ese momento aumentó en intensidad pero no fructífera, solo de frustración condenándose a la aparición de las amonestaciones.

Sin embargo, en la segunda parte el juego fue completamente distinto. Los azulgrana hicieron suyos los 45 minutos, que comenzaron poniendo las tablas en el marcador en el segundo minuto de reanudación con un disparo de Nogueira después de una jugada de Szymanowski. Con el empate la Segoviana recibió un chute de confianza que sirvió para que los locales buscasen las contras con urgencia, pero la delantera local apenas pudo contabilizar aproximaciones al incrementar su intensidad la defensa segoviana. La más clara la tuvo Adri Castro quedándose en un mano a mano con Carmona, pero sin éxito. El juego fue mucho más trabado y las oportunidades aparecían casi con exclusividad para los visitantes que entre sus llegadas sembraron el pánico con un remate a bocajarro de Adeva tras servicio, de nuevo, de Szymanowski que obligó a Diego a emplearse tres veces consecutivas y cerrar así la cita.

Trabajar el área propia es el objetivo

Es la quinta jornada en la que el Club Deportivo Arenteiro se deja los puntos, una situación que lo sitúa en la zona peligrosa, en los puestos de descenso. Es el decimocuarto conjunto, justo por encima de su rival de esta jornada, la Gimnástica Segoviana y el míster lo tiene claro, “en esta liga todo el mundo tiene nivel, todo el mundo es profesional y eso se nota en cada duelo”. Así dice Fran Justo que no hay semana en la que no se estudie el contrincante y no solo eso sino que se revisan los partidos anteriores en vídeo, se estudia lo que ha funcionado y lo que no, “pero ellos también estudian y eso lo iguala y complica”, dice sobre los oponentes. En cuanto al objetivo que se marcaba Justo en la previa, dejar la portería a cero, una vez más se ha escapado la oportunidad y con ella los dos puntos. “Hace falta saber afrontar y no encajar golpes pero cuanto más subes de nivel más difícil es, es obvio, igual de obvio que si dejamos la portería a cero es que casi nos saldríamos de la tabla porque también es muy difícil hacer lo que hace el Arenteiro, encontrar relativamente fácil el gol, si además de tener dominio ofensivo tuviésemos un buen nivel defensivo... nos saldríamos de la tabla”, opina el técnico local que pone el foco para solventar estas situaciones, “hay que trabajar el área propia”, concluye. Poco tiempo para ello antes del próximo duelo, este miércoles, en Espiñedo, cita con la Sociedad Deportiva Logroñés en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.