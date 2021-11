Un centenar de participantes se animó ayer a realizar la andaina solidaria del Concello de Nogueira de Ramuin que recolectó fondos para ayudar a Ángel Pérez, el ex futbolista de la UD Barbadás y del Polígono que busca recaudar 100.000 euros para costearse un tratamiento con células madre en Estados Unidos, ya que una mala caída en una piscina, se quedó tetrapléjico.

Ángel no acudió hasta Luíntra, desde donde partía la andaina, a causa de la alerta de mal tiempo para la jornada de ayer, para evitar el riesgo de enfriarse. Una situación similar la que vivió la lista de participantes, “bastante gente se desánimo por el mal tiempo, pero fue una alerta falsa, tuvimos un día muy bueno, una temperatura adecuada para la andaina y lluvia solo en una zona y muy poca”, dice el concejal de deportes de Nogueira Raúl Soto, que sí que reconoce que “al regreso tras cinco horas de andaina, sobre las 14.00 horas, el frío ya era de verdad”.

A las 14.00 horas sí, pero no antes. Antes 100 personas recorrieron 18 kilómetros alrededor del Loñoá aunando deporte, solidaridad y buen ambiente, “nos lo pasamos muy bien, la pena fue que para el aperitivo que teníamos montado al regreso se quedó poca gente por el frío, pero el objetivo de recaudar para Ángel ha sido un éxito; haremos cuentas y quedaremos con él esta semana para darle lo que hemos ganado”, además el concejal celebra que “no solo los inscritos han colaborado, ha participado gente en la fila cero”; una buena noticia para Ángel que en su Go Fund Me, “Ayuda a Ángel Pérez en su recuperación” supera los 52.000 euros.