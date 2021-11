Más de un centenar de clubes, en concreto 112 equipos, participaron en el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey realizado ayer por la Federación Española de Fútbol, entre ellos un único representante ourensano: el Centro Deportivo Arenteiro, que ya conoce a su rival, será la SD Logroñés, conjunto riojano de la Primera Federación.

El sorteo se realizó con 16 equipos de Primera División, 21 de Segunda, 29 de la Primera Federación, 32 de la Segunda Federación, cuatro semifinalistas de la Copa Federación y 10 vencedores de la eliminatoria previa. Así, los bombos fueron los encargados de emparejar a los equipos de menor categoría contra los de mayor categoría; por estadística las posibilidades del equipo de Fran Justo pasaban en su mayor parte por tener un rival de Segunda División y entre las peticiones del club había un derbi gallego; que tocase como oponente el Deportivo de A Coruña. Pero el azar es el azar y al Arenteiro le tocó ser la última bola de su bombo con lo que eso supuso: que el rival saliese de la Primera Federación, la Sociedad Deportiva Logroñés.

“Para nosotros es una alegría enorme, es un lujo estar en esta competición y desde luego nos vamos a preparar a fondo para que no sea en solo en un partido (se juegan a un único partido), si no es posible lo disfrutaremos igual pero la intención es avanzar, aunque la Sociedad Deportiva Logroñés estás siendo el equipo revelación de la Primera Federación”, dice el presidente del club, Argimiro Marnotes, quien además traslada que, probablemente, el escenario no sea el habitual del conjunto verde, “barajamos tener que jugar en O Couto por temas de aforo pero también por temas de iluminación dependiendo de los horarios para la retransmisión televisiva”, comenta el presidente que no adelanta fecha del duelo, “entre el 30 de este mes y el día 2 de diciembre, es lo que sabemos, conoceremos día y hora en los próximos días, ahora hay que prepararse”, concluye.