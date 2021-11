Con el número 1 como dorsal y el 29.33 como marca, Álex Fernández ha logrado su sexta victoria en la San Martiño y no solo eso sino que, con ella, ha sumado la cuarta consecutiva en una prueba de la que dice, “es una carrera no solo en su recorrido sino también a nivel emocional”.

Así, con la emoción todavía a flor de piel, Álex Fernández habla a la salida de su trabajo, en una tienda deportiva en Ourense, Runmaniak, de lo que significa ser profeta en su tierra y, sobre todo, en este año que poco a poco recupera la normalidad en todos los ámbitos, también en el mundo del atletismo. “Es una cita súper importante y este año súper motivante, pensar que después del año en blanco por culpa de la pandemia se podría volver a correr daba muchas ganas y que las ganas hayan dado con una victoria... pues qué mejor sensación, estoy muy contento”.

Habla en presente pero sí tiene en cuenta la trayectoria la emoción todavía es mayor, sin necesidad de remontarse a Campeonatos Nacionales o Europeos, le basta quedarse en casa para destacar que ya solo la primera vez que ganó la carrera popular fue “un sueño hecho realidad con el que ya me conformaba, era mucho y sin embargo ves que siguen pasando los años y el palmarés sigue ahí, he ganado seis veces, cuatro de ellas consecutivas y no voy a negar que me siento orgulloso, orgulloso de todo el trabajo que hago día a día, del esfuerzo que suponen tantos años y del mérito que tiene seguir ahí; no solo compitiendo, sino en el pódium, porque lo difícil no es llegar sino mantenerse y yo de momento he sido capaz de hacerlo y de subir a lo más alto seis veces”.

Seis veces pero cada una de ellas muy distintas, entre el 2019 y el 2021 ha mejorado su marca, la última estaba en 29.36 la de ahora en 29.33, pero es que también ha mejorado la del 2017 y la del 2018, “aquellas carreras no las gané yo, las perdieron mis rivales, competí con muchísimas molestias e hice una marca discreta”, recuerda Fernández. Y es que en aquel entonces tuvo que ser operado del talón de Aquiles, un momento en el que incluso llegó a plantearse dejar el atletismo, pero de haberlo hecho no podría contar lo que ahora destaca: ha competido codo con codo con un subcampeona olímpica y plusmarquista mundial, Kalkidan Gezahegne. “Sabía que era una mujer de mucha calidad, viene de ser subcampeona olímpica, tiene el récord del mundo de mujeres en 10 kilómetros, me hizo ilusión correr con ella pero sabía que, por las marcas que ella acredita, yo podía ganarle”, afirma Fernández quien ostenta una marca de casi un minuto de ventaja. Pero un recuerdo es un recuerdo y, en este caso, muy positivo, “estuve hablando con ella, compartiendo opiniones sobre el recorrido, ella creía que sería diferente, de hecho vio que el récord del mundo iba a estar complicado porque era mucha cuesta arriba y cuesta abajo, algo que rompe mucho el ritmo, después me preguntó a mí cuáles eran mis marcas y también me preguntó por cuánto había ganado, fue muy simpática y muy extrovertida, ya le dije que tenía que volver a otra carrera por Ourense. Yo las fotos de esta, que ha sido un lujo y una alegría que se haya podido volver a celebrar, las voy a guardar con mucho cariño”, concluye.

El deseo del regreso a la normalidad

La San Martiño ha sido la carrera con mayor número de participantes en la que ha participado Álex Fernández desde “la post pandemia”, entre 2.000 personas el atleta ve poco a poco el regreso a la normalidad pero, aunque admite que “es una alegría”, desea “que vuelvan las competiciones como las conocíamos antes, con la normalidad, la normalidad absoluta y no la nueva” a pesar de que, “en comparación a hace unos meses se ha mejorado mucho, ha habido carreras donde terminabas y ni recogida de premios, a casa, a evitar aglomeraciones”, rememora. Mientras su deseo se cumple ya planea nuevas citas, en el calendario su siguiente gran objetivo será también una carrera de 10 kilómetros aunque en la Comunidad Valenciana, “es una carrera con un recorrido llano de verdad donde el atleta puede correr rápido y hacer buenas marcas, se celebra a principios de enero bajo el nombre de 10K Valencia Ibercaja”, explica. Además, avanza que su preparación va enfocada a esa competición de Valencia donde “intentaré hacer una marca por debajo de los 29 minutos”. Más tarde, también en Valencia, pero en concreto en Paterna se celebrará el Campeonato de España de media maratón y allí el sueño del atleta ourensano es alto, “me gustaría estar entre los 8 primeros, los 8 mejores españoles”, de ahora hasta esas carreras aún no tiene perfilado el calendario pero la tranquilidad no entra entre sus planes, “correré carreras comerciales donde los atletas buscamos rentabilidad económica y también ponernos en forma de cara a objetivos más grandes”.