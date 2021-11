El convenio de colaboración con la secretaria xeral para o deporte comienza a dar sus frutos en el concello de Ribadavia. A finales del mes de octubre la alcaldesa, Noelia Rodríguez, junto con el concejal de deportes, Enrique Rodríguez, mantuvo una reunión con el secretario xeral para el deporte, José Ramón Lete Lasa, a quien le trasladó el estado de varias infraestructuras deportivas importantes no solo para el municipio sino también para toda la comarca y que, debido al paso del tiempo, necesitan ser mejoradas; el Campo do Xestal, las pistas de tenis y pádel o la piscina municipal fueron algunas de las instalaciones analizadas pero también el Pabellón do Consello, de esta instalación deportiva destacaron que lleva en funcionamiento desde 1987 por lo que su reforma “es imprescindible”.

Poco a poco van avanzando esas mejoras y, por el momento, el pabellón ya ha incorporado un nuevo videomarcador, una herramienta que permite importantes ventajas para las competiciones deportivas tales como la ayuda en los arbitrajes, en la megafonía y en la reproducción de vídeo en general.

“Puede usarse como marcador electrónico multideporte, como pantalla publicitaria o como soporte audiovisual para cualquier otro evento, no tiene porque ser deportivo”, trasladan desde el concello desde donde el personal de la concejalía de deportes ya ha realizado un curso de formación para su correcto funcionamiento, que se realizará a través de un ordenador de control central que se estrenará en las competiciones de esta semana.