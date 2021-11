El Sala Ourense cayó en Segovia en un encuentro complicado, frente al Segosala, en su visita al Pedro Delgado. Los ourensanos empezaron con intensidad en un duelo que se puso pronto de cara para sus intereses mediante un tanto de Alli, pero que no fue la realidad. La primera parte no tuvo un dominador claro pero si muchas imprecisiones y el resultado al descanso era la desventaja por la mínima, 2-1, pero en la segunda parte la dinámica cambió, Fer pudo haber logrado el empate pero no lo materializó y en un lapso de tiempo de visto y no visto los de Óscar Vivián tuvieron que dedicarse a achicar agua porque los locales lograron plantar un parcial de 6-0, una sentencia difícil de remediar. Aún así el técnico ourensano intentó recortar distancias mediante el juego de 5 pero el electrónico no se puso de cara, Allariz y Julito maquillaron el resultado y esa es la nota positiva, el primer gol oficial del verinense.