Ante 300 espectadores en Cantarrana debutaba un Atlético Arnoia que después de 9 jornadas en Liga ya podía presumir de su victoria como conjunto de Tercera Federación. El palmarés del club pimentonero no era la única novedad sobre el terreno de juego, el Viveiro, disputaba su primer partido bajo las órdenes de un nuevo técnico, David Páez en sustitución de Chusky que tras tres temporadas decidió poner fin a su trayectoria en el conjunto de la Mariña.

Precisamente no conocer qué propuesta tendría el nuevo técnico sobre el césped era la incertidumbre de unos ourensanos a los que no los acompañó la suerte buscando su segunda victoria. Era el minuto 2 y Marcos González ya avisaba mediante un centro, dominio claro de los lucenses durante la primera mitad en la que, aunque Rucho lo intentó el gol fue local: 1-0 en un penalti ejecutado por Asier. En la segunda mitad la tónica era diferente, el dominio lo asumía el conjunto visitante que salía buscando el empate con dos ocasiones claras, una por cada banda, Samu Pardo a la derecha y Jar a la izquierda fueron las más significativas de un juego trabajado y directo de los de Iván González al que no sacaron rédito porque Roller robo las ilusiones poniendo el 2-0.