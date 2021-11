José Nogués ya no es solo uno de los aleros del Club Ourense Baloncesto, el jugador es ahora también su “Beer Master”, título con el que se ha alzado en una competición organizada por el patrocinador principal del equipo, Estrella Galicia.

En una competición organizada en el “Salón Internacional de Turismo Gastronómico: Xantar” por la marca de Hijos de Rivera, José fue capaz de batir a varios de sus compañeros y a miembros del cuerpo técnico , como al míster, Armando Gómez, tirando las mejores cañas, tanto de grifo como de botella, para acabar imponiéndose en la gran final al delegado del equipo, Pablo Quintas.

Sin haber practicado ninguna de las tareas a realizar con anterioridad, Nogués demostró que fuera del baloncesto, también tiene un futuro asegurado y, nada más terminar, quiso dejar claro que todavía no es el momento, pero que quién sabe qué le deparará el tiempo : “ha sido un reto divertido, nunca había tirado cañas más allá de en mi casa pero nunca se sabe, igual en el futuro me veréis detrás de una barra tirando cañas de Estrella Galicia, que no se me da mal”, bromeó.