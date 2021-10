Duelo en As Eiroas hoy a las 17.00 horas. Hasta el terreno de juego de Carballo se desplazan los carballiñeses del CD Arenteiro para enfrentarse a un viejo conocido, el Bergantiños. Los dos equipos que celebraron este año su ascenso a la Segunda Real Federación Española se miden en un encuentro que se antoja complicado.

A los anfitriones les costó comenzar la temporada, tras cinco jornadas disputadas no lograban conocer victoria pero en el sexto partido se impusieron al Móstoles y solo necesitaban ese balón de oxígeno; ahora son tres las victorias consecutivas que acarrean y, con ellas, el objetivo de no ceder ante el Arenteiro para continuar en racha. No es para menos ya que están a 4 puestos del líder, ocupan la quinta plaza de la clasificación general en zona de play off.

Cinco puestos por debajo se encuentran los visitantes, los de José Luis Lemos tienen 13 puntos, los de Fran Justo 10, y esos tres puntos de distancia suponen la diferencia. Mientras que los locales están en la senda de la victoria los verdes quieren subirse a ella. Se abonaron al empate y lograron el triunfo en una disputada reyerta el pasado fin de semana ante el Leganés B en el feudo, en Espiñedo, mismo escenario que donde lograron su primera victoria en esta competición, en aquella ocasión ante el Salamanca, uno de los favoritos. Suman de uno en uno pero el objetivo es lograrlo de tres en tres.