El Club Ourense Baloncesto recibe esta tarde en el Pazo a las 19.00 horas al en el Basket Navarra en el que será el tercer partido de la temporada.

“Estamos felices por las dos victorias consecutiva”, reseña el míster en el análisis de la previa en el que resalta que, con todo, dos victorias aún no son nada y por ello lo importante es “seguir trabajando para mejorar ya que nuestro objetivo es ambicioso y tendremos que crecer para lograrlo”.

En este sentido Armando Gómez cuenta que “ha sido una semana buena en líneas generales aunque a nivel físico seguimos teniendo problemas con jugadores que todavía no están a su mejor nivel. Algo que nos influye directamente en la dinámica de trabajo, por lo que hay ocasiones en las que no podemos trabajar en lo que buscamos o queremos.” y lo que quieren es mejorar la defensa, “tenemos que subir el nivel defensivo, pero es algo que no podré valorar hasta ver el partido de hoy ya que, por poner un ejemplo, yo pensaba que en el partido de la semana pasada íbamos a estar bien atrás y no fue así, tuvimos un montón de fallos y errores. Es un tema que me preocupa porque si queremos competir bien tenemos que ser muy sólidos atrás.”

Para demostrar solidez se miden ante el Basket Navarra, un conjunto que persigue romper su mala racha, “es cierto que llegan a esta jornada tras un partido complicado pero, en esta temporada, no se desenganchan nunca en el sentido de que, vayan diez arriba o veinte abajo, siguen jugando igual. Tenemos claro, y así se lo hemos dicho a los jugadores, que nos visita un equipo que tiene un ritmo de juego alto, que siempre tienen la canasta como objetivo y que vienen al Pazo con la ambición de ganarnos. Tenemos que tener en mente que en este equipo no hay un jugador que destaque mucho sobre el resto al ser tan verticales, por lo que tendremos que prestar mucha atención a sus transiciones y contraataques”.