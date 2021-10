El Club Ourense Baloncesto juega hoy su primer partido a domicilio como equipo de LEB Plata a las 18.00, una cita que podrá seguirse a través del Canal FEB. El entrenador Armando Gómez ha analizado como se presenta el encuentro en Sevilla frente al Morón.

“Está claro que la salida a Morón va a ser difícil ya no solo por el partido en sí, también por la cancha. La afición estará muy cerca, al entrenador no se le escucha cuando habla aunque es cierto que, en ocasiones, incluso sin ruido hay jugadores que están despistados y no escuchan lo que les tenemos que decir. La comunicación va a ser complicada ya no solo para mí, lo será también para los jugadores en la pista cuando quieran comunicarse entre ellos”, advierte Gómez añadiendo que “los chicos” están preparados.

Precisamente sobre la preparación reconoce que “trabajar tras una victoria se hace mejor” pero también es prudente y apunta que “no hay que darle tanta importancia al resultado del partido, más hay que dársela al trabajo diario. Tenemos claro que esto solo ha empezado y hay mucho por mejorar”, además señala que el factor positivo de tanto trabajo es que el equipo ya se conoce mejor a nivel ofensivo y defensivo, pero también tiene una negativa, “la acumulación de cansancio en las piernas por lo que se va viendo alguna molestia física, aunque de momento no nos afecta porque todos van a llegar al partido”.

En cuanto al rival, el Morón, el míster es claro, “ compiten de manera excelente con un Diogo Brito que está a buen nivel y que tenemos claro que es la referencia ofensiva, ya que la mayoría de los sistemas giran en torno a él. Cuentan además en su plantilla con Casero o Parejo que le dan más calidad al equipo y su línea exterior junto con los interiores, le dan un físico al componente defensivo que les aporta solidez atrás”.