“La pretemporada ha sido satisfactoria, ya que el trabajo que hemos realizado ha estado enfocado a llegar en buenas condiciones a este comienzo de temporada”, así empezó a analizar la pretemporada del COB su míster, Armando Gómez.

El equipo ha terminado la precampaña y empieza hoy lo verdaderamente importante, en cuanto a clasificación se refiere, la Liga, la pelea por el ascenso de nuevo a la LEB Oro se inicia hoy en el Paco Paz ante el CAM Enrique Soler, a las 19.00 horas, y el míster lo tiene claro, “todo lo que hemos hecho hasta ahora no sirve de nada ya que lo importante comienza mañana y, personalmente, creo que estamos en las condiciones óptimas para arrancar la temporada”.

Con todo, es consciente de dos aspectos: “hemos tenido dificultades porque los jugadores han ido llegando de manera escalonada y algunos han tenido muy pocos días para poder integrarse” y que la preparación ha tenido como obstáculos la falta de medios. “En esta liga, si se quiere dar visibilidad a lo que se está haciendo, creo que clubs y entrenadores deberían compartir la información. No puede ser que empecemos con un partido para analizar y no porque no lo hayamos buscado, sino porque otros clubs y entrenadores no nos lo han facilitado”, ha lamentado el entrenador que dice sentirse “preocupado” porque no se difunda la LEB Plata de una manera más amplia.

“No hemos competido todos con las mismas herramientas, ya que por ejemplo nuestro partido de Copa Galicia está colgado. Nosotros no tenemos nada que esconder por lo que todavía entiendo peor que, antes del primer partido de la temporada, no se tengan las herramientas para trabajar. No creo que esto vaya a ser un factor determinante pero sí que quiero mostrar mi malestar”, ha zanjado.

De este modo habló del rival señalando que “al contrario que nosotros, tienen experiencia en la liga y cuentan con jugadores con conocimiento y con jugadores que han dado un paso adelante desde la temporada pasada como Blas, que ha ganado en confianza, jugadores de fuera que tienen ganas de crecer. Es un equipo que juega con una intensidad alta, con la idea de meter puntos y que nos llevará a un nivel físico y de atención elevados durante todo el partido. Nos hemos estado preparando pero, como sabemos, de lo que preparas a lo que sale, hay un trecho”,advirtió Gómez.

¿Cómo va a funcionar el COB?

Sobre qué esperar del Club Ouresnse Baloncesto para esa temporada, el entrenador ha avanzado que “nuestra idea es intentar anotar lo más rápido posible y que nuestros jugadores tengan espacio para poder anotar sin tener dependencia de nadie y, para eso, tenemos que pasar el balón. El juego no va a girar en torno a un jugador, ya que eso te hace previsible y además tenemos gente con mucha calidad en todas las posiciones”. Pero es prudente y matiza que querer no es poder, “que queramos meter canastas rápidas, no quiere decir que vayamos a conseguirlo siempre, por lo que tendremos que buscar otro tipo de recursos y ya lo hemos visto en los partidos de pretemporada donde, por el trabajo del rival, el juego se ensuciaba, no podíamos ir tan rápido y perdíamos balones, cosa que asumimos. Ahora quiero que la gente tenga la sensación de que somos un equipo que comparte el balón y que en función del rival entendemos lo que tenemos que hacer”.