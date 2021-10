El Club Balonmano Miño, fundado en el pasado mes de junio, ha demostrado sus habilidades durante los amistosos de pretemporada siendo el último frente al SAR de Redondela, en el Pabellón Universitario de Ourense, donde Javi Vidal puso 13 de los 27 tantos que dieron la victoria local, pero es este fin de semana cuando el equipo se sumerge en la Liga. El club se desplaza hasta la ciudad de A Coruña el domingo para enfrentarse al Balonmano Línea 21 en el primer encuentro de la Liga de Segunda Autonómica masculina en el Pavillón do Novo Mesoiro.

El equipo se enfrenta a un rival que combina jugadores veteranos con jugadores muy jóvenes, pero no exentos de experiencia en competición, que buscarán evitar que los ourensanos se lleven los primeros 2 puntos de la competición para la tierra de As Burgas. Un duelo en el que, además, los ourensanos no pueden contar con su portero, Neves, que causa baja por motivos laborales y en el que está en duda la presencia de Nogueirol.